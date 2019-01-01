رسميًا - الأهلي يعلن رحيل ناصر ماهر

لاعب الوسط يخوض تجربة الإعارة في سموحة للمرة الثانية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي رحيل ناصر ماهر؛ لاعب وسط الفريق، اليوم الثلاثاء.

الأحمر لم يكشف أي تفاصيل عن رحيل اللاعب، مكتفيًا بتوجيه رسالة له، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "بالتوفيق، نراك قريبًا".

كان محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، قد أعلن قبل أكثر من أسبوع الحصول على خدمات ماهر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن ينتظم في تدريبات الفريق عقب عيد الأضحى المبارك.

في الوقت نفسه، لم يعلن أي من مسؤولي القلعة الحمراء عن وجهة اللاعب المقبلة أو أي تفاصيل حول رحيله.

فرج عامر كاشفًا أسرار جديدة عن نهائي الكأس 2018: حاكموا الاتحاد في ميدان عام

بعض التقارير الصحفية أكدت أن إعارة صاحب الـ22 إلى سموحة شملت حصول الأهلي على خدمات لاعب اليد عبد العزيز إيهاب، ولاعب السلة محمد الزيات، من النادي السكندري.

يذكر أن ناصر ماهر قضى من قبل موسم إعارة في سموحة من الأهلي في عام 2017 قبل أن يعود في صيف 2018.

وفي الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط في 33 مباراة بمختلف البطولات بالفانلة الحمراء، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.