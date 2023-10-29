بعد الانتقادات الكثيرة .. لويس كاسترو يفاجئ جمهور النصر المعترض بتصريح غريب!

ماذا قال المدير الفني البرتغالي للنصر للمعترضين على أخطاء فريقه الدفاعية الكثيرة؟

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يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، قد طفح به الكيل من كم الانتقادات التي يتعرض لها فريقه من الناحية الدفاعية في الموسم الجاري، لذلك قرر الرد بطريقة غير معتادة، مطالبًا المعترضين بإحضار مدرب أفضل منه للنصر.

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العالمي حقق الفوز أمس السبت، أمام الفيحاء بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

لكن عقب المباراة وخلال المؤتمر الصحفي، وجه له أحدهم سؤالًا حول الأخطاء الدفاعية الكثيرة لفريقه، ليأتيه الرد المفاجئ: "لماذا هناك قلق من الجماهير من ناحية الدفاع والتركيز على الأشياء السلبية عمومًا؟، لماذا لا يلتفتون للإيجابيات؟، النصر يتصدر مجموعته الآسيوية ويحتل الوصافة في الدوري المحلي، بجانب أننا حققنا الفوز في 14 مباراة.

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وأضاف: "كل مرة تتحدثون عن الأخطاء الدفاعية، دون الحديث عن الضغط وذهاب اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم ثم يعودون للمشاركة مع النصر، نحن نعاني من النقص، فلماذا يتكرر هذا الحديث في كل مرة، إذا كان ما أقدمه لا يرضيكم فابحثوا عن أحد آخر أفضل مني وأحضروه للنصر!".

البرتغالي تابع: "نحن نحاول تحضير الفريق لكل مباراة رغم ضيق الوقت، نجري استشفاء بين كل مباراة، فمن الطبيعي أن تحدث أخطاء، إذا بحثتم عن أفضل وأكمل شخص أو مكان ستجد أخطاء، لا أعلم لماذا في كل مرة تتركون كل الإيجابيات وتبحثون عن أي سلبية!".

يشار إلى أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة، مبتعدًا عن الهلال؛ محتل الصدارة بفارق أربع نقاط فقط.

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