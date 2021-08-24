الانتظار يقترب من نهايته.. ميسي على وشك الظهور الأول مع باريس

ليونيل ميسي على مقربة من لعب مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان.

قضى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة برشلونة، حيث حصل على فرصة للاستجمام قبل العودة للعمل مع النادي الباريسي.

ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان يوم 11 أغسطس، لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بسبب عدم جاهزيته البدنية، لأنه لم يخض أي تدريب منذ نهائي بطولة كوبا أمريكا يوم 10 يوليو الماضي.

جماهير باريس سان جيرمان تنتظر على أحر من الجمر ظهور ميسي الأول بقميص الفريق في مباراة رسمية، ويبدو أن ذلك الانتظار لن يكون أطول.

ميسي مرشح بقوة لدخول قائمة مباراة باريس سان جيرمان القادمة أمام ريمس، والتي تقام على ملعب أوجست ديلاون يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ماذا قال بوتشيتينو عن ظهور ميسي الأول؟

أعرب مارويسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تفاؤله باقتراب ظهور ميسي مع الفريق، وقال في تصريحات مع شبكة "espn" الرياضية الأمريكية: "لقد كان أسبوعًا جيدًا للغاية بالنسبة إلى ليو، سيكون الأسبوع المقبل طويلًا".

وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام نأمل أن يكون بالفعل في الفريق، ونبدأ في تكوين الفريق التنافسي الذي نريده".

ما هي التحديات المقبلة أمام ميسي؟

سيكون أمام ميسي عدد من التحديات القوية خلال الفترة المقبلة، بداية من انتظاره للظهور الأول مع باريس سان جيرمان، ثم التوجه لخوض مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن ميسي سيتواجد في قائمة منتخب الأرجنتين في التجمع المقبل، إلى جانب زميليه في باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس.

منتخب الأرجنتين يخوض ثلاث مباريات قوية في تصفيات المونديال في الجولات من السابعة وحتى التاسعة، يفتتحها بمواجهة فنزويلا يوم 2 سبتمبر، ثم البرازيل في الخامس من الشهر المقبل، ويختتمها بمواجهة بوليفيا يوم 10 سبتمبر.

لماذا تعد مواجهة ميسي المقبلة أمام البرازيل مختلفة؟

ميسي يرغب في خوض بعض الدقائق قبل فترة التوقف الدولي، ولذلك فإن ظهوره أمام ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي أصبح أمرًا واردًا للغاية.

وستكون مدينة ريمس محط اهتمام العالم كله مساء الأحد 29 أغسطس، حيث ينتظر الجميع ظهور ميسي الأول مع باريس سان جيرمان، بسبب رغبة الأرجنتيني في اللعب بالمقام الأول.

مباراة البرازيل والأرجنتين المقبلة ستكون مختلفة تمامًا، لأنها تعد أول مواجهة بين المنتخبين بعد فوز "الألبيسيلستي" بلقب كوبا أمريكا على حساب راقصي السامبا.

كما أنها ستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها ميسي ونيمار وجهًا لوجه ضد بعضهما منذ انضمام الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.

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