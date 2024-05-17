للانتصار بديربي الرياض .. خطوة مفاجئة من إدارة النصر للاعبيها قبل مواجهة الهلال!

النصر يبحث عن الانتصار ضد الهلال الليلة

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يستعد النصر لاستضافة نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، في مباراة ديربي الرياض، لتتخذ إدارة العالمي قرارًا مفاجئًا للاعبي الفريق الأصفر.

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ويحل الهلال ضيفًا على النصر مساء اليوم بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، باللقاء الذي سيقام على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة النصر قامت بوضع مكافآت الفوز في مباريات الدوري الأخيرة للاعبين.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إدارة النصر تودع مكافآت الفوز الخاصة في مباريات الدوري الأخيرة".

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تأتي تلك الخطوة قبل ساعات من مباراة ديربي الرياض ضد الهلال، من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصار على الزعيم الذي حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

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