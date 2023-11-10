الاعتراف بالحق فضيلة .. عهد جديد بين نجوم برشلونة بعد هزيمة شاختار!

صفحة جديدة من لاعبي برشلونة...

يعاني برشلونة، من تذبذب النتائج هذا الموسم، والتي كان آخرها الخسارة من شاختار، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الجهاز الفني للفريق الكتالوني، اجتمع مع اللاعبين، في جلسة شهدت بعض التعليمات التكتيكية من المدرب تشافي هيرنانديز، وحديث بين اللاعبين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن المدرب استعرض مع اللاعبين، أثناء الاجتماع بعض مقاطع الفيديو من المباريات الأخيرة، للنقاش فيها حول بعض الأمور الفنية.

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وتحدث اللاعبون لعرض وجهة نظرهم الفنية مع تشافي، وتبادل الجميع وجهات النظر التي تهدف إلى تقويم مسار الفريق، في المسابقات المختلفة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ألافيس، مساء الأحد القادم في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، الذي يحتل فيه برشلونة المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن جيرونا المتصدر.