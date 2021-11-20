الاعتداء على بيل وسيارته، واللاعب يتفاعل!

تعرض نجم ريال مدريد، جاريث بيل إلى اعتداء أثناء خروجه من مقر تدريبات الفريق، يوم أمس الجمعة.

بيل عاد إلى مدريد بعد أن تعرض لإصابة جديدة خلال تواجده مع منتخب ويلز في التوقف الدولي الأخير، وبعد أيام قليلة من عودته من إصابته القديمة.

إصابة بيل الجديدة في نعل قدمه اليمنى وهي إصابة مختلفة عن التي أصابته في أغسطس الماضي، وبصورة مبدئية سوف يغيب لمدة ثلاثة أسابيع بحسب الصحف الإسبانية.

ماذا حدث بين بيل والجماهير؟

نشرت قناة "جول" الإسبانية، فيديو يظهر فيه الويلزي بيل أثناء خروجه من "فالديبيباس" مقر تدريبات الفريق الملكي وسط إهانات وسب من البعض.

وأشارت في تقريرها إلى أن عدد من الجماهير قاموا بإلقاء بعض الأشياء على النجم الويلزي أثناء قيادة سيارته.

ماذا يحدث مع بيل؟

بيل غاب منذ شهر أغسطس الماضي عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة لم يعلن عن تفاصيلها، لتنضم إلى سلسلة غياباته الطويلة بسبب الإصابات منذ انتقاله إلى "سانتياجو بيرنابيو".

بيل عاد للظهور على أرض الملعب من جديد رفقة ويلز خلال التوقف الدولي الأخير ليخوض أول 45 دقيقة من مباراة ويلز وبيلاروسيا ويصاب خلالها ويبتعد عن المباراة الثانية أمام بلجيكا.

وهو الأمر الذي ربما أصاب الجماهير بالغضب تجاه بيل، ففي ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة الأخيرة، شارك مع منتخب بلاده، وهو ما يعطيهم انطباعًا بأنه يدعي الإصابة.

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