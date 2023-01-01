الاستئناف على قرار لاهوز .. برشلونة يتحرك من أجل تواجد ألبا أمام أتلتيكو مدريد!

برشلونة يقف أمام القرارات التحكيمية من جديد!

تعرض جوردي ألبا مدافع برشلونة للطرد خلال مواجهة إسبانيول بعد حصوله على إنذارين، مما يعنى أنه سيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني.

برشلونة تعرض لتعادل مخيب مع إسبانيول في ديربي كتالونيا، بهدف لمثله على ملعب كامب نو ليتشارك صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

الحكم ماتيو لاهوز خلال مباراة الديربي بين برشلونة وإسبانيول في كامب نو وجه إنذارين لمدافع برشلونة وجاء الإنذار الثاني بحسب الحكم في تقرير المباراة، لاحتجاجه على أحد قراراته.

وعلق ألبا في تصريحات حول طرده أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا لا أفهم الطرد لقد أخبرته فقط وباحترام كبير أن هناك خطأ من خوسيلو ماتو على أندرياس كريستنسن ماتيو ووجه لي اللوم، لأنه كان يعتقد أنها أول بطاقة صفراء أحصل عليها في المباراة".

وأضاف ألبا: "هناك أوقات أخطئ فيها ويجب أن أتحكم بنفسي أكثر، لكن لم يكن الأمر كذلك أنا مندهش جدًا بالطرد".

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برشلونة سيتحرك لمحاولة استعادة ألبا أمام أتلتيكو مدريد، من خلال الاستئناف على العقوبة.