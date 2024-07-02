"الاستسلام لا يرتبط باسمي أبدًا" .. كريستيانو رونالدو يصدم جماهير البرتغال بقرار نهائي

الدون عاش ليلة درامية أمام سلوفينيا

أعرب النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية، بعدما عاش ليلة درامية في ملعب دويتش بانك بارك.

وحجز منتخب البرتغال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بتغلبه على سلوفينيا (3-0) بركلات الترجيح، بعد التعادل (0-0) في الوقت الأصلي والمباراة.

وقال رونالدو في تصريحاته عقب المباراة: "بالطبع أنا سعيد بهذا الفوز، شعرت بحزن كبير في البداية (بعد إضاعة ركلة الجزاء)، لكن هذا الحزن تحول إلى سعادة كبيرة في النهاية، هذه هي كرة القدم دائمًا والأهم الآن أن نستمتع بالتأهل للدور المقبل".وكان رونالدو قد أضاع ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الإضافي الأول، حيث تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لتسديدته ببراعة، ليدخل "الدون" في نوبة بكاء، لكنه تقدم لتسديد ركلة الترجيح الأولى وأسكنها الشباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كما شاهدتم لقد أهدرت ركلة الجزاء ولكني أردت أن أكون أول من يسدد في ركلات الترجيح.. عليك أن تتحمل المسؤولية عندما يحتاج الفريق ذلك، لا يمكنك أن تخاف وأنا لم أخف أبدًا من مواجهة الأمور وجها لوجه".

وتابع رونالدو: "بالطبع كنت أتمنى أن أسجل ركلة الجزاء في الوقت الإضافي، لكن أوبلاك تصدى لها جيدًا، أحيانًا أقوم بالأمور بشكل صحيح وأحيانًا لا.. لكن الاستسلام لن يرتبط باسمي أبدًا".

وواصل: "بعض اللحظات لا تجد لها تفسيرًا ولكن اليوم نجحنا في التأهل، سيكون هذا آخر يورو لي بالطبع، لكن رغم ذلك سأبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل هذا القميص، وسأفعل هذا طوال حياتي".

وختم رونالدو: "جميع لاعبي البرتغال قدموا أفضل ما عندهم، علينا فقط أن نتوقف لتحليل المباراة وسنجد أننا نستحق الفوز أمام منافس كان يدافع في معظم أوقات المباراة".