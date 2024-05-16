الاحتمال المرعب .. برشلونة يتفاوض مع الاتحاد الإسباني لحماية نجومه بالصيف!

بطولتا يورو 2024 والأولمبياد يُثيران المخاوف داخل برشلونة!

دخل نادي برشلونة في مفاوضات هادئة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل حماية نجومه قبل انطلاق بطولة يورو 2024، وأيضًا أولمبياد باريس العام الجاري!

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن هناك احتمال مخيف داخل برشلونة، بأن يلعب الثنائي لامين ياما وباولو كوبارسي في بطولتي يورو 2024 ثم الأولمبياد مع المنتخبين الإسباني الأول والأولمبي.

وأوضحت الصحيفة أنه أصبح من المسلم به أن يُشارك لامين وكوبارسي مع اللاروخا في يورو 2024، الذي سيقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

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واستعادت الصحيفة تصريح سابق ليامال منذ أبريل الماضي، أعرب خلاله عن معارضته فكرة المشاركة في أولمبياد باريس التي ستقام خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس، حيث أعطى مثالًا على ما حدث مع بيدري جونزاليس الذي جمع بين البطولتين عام 2021 وعانى بدنيًا بعدها.

ولكن هناك عدد من النجوم في برشلونة يمتلكون الفرصة الأكبر للمشاركة في أولمبياد باريس، وهم فيرمين لوبيز، وإيريك جارسيا المعار إلى جيرونا وسيعود يوم 30 يونيو القادم، وبالتالي فإنهما لن يشاركا مع البلوجرانا في جولة الولايات المتحدة التي ستكون في 30 يوليو و 3 و 6 أغسطس.

وأما عن لامين وكوبارسي فإن وجودهما في معسكر جولة برشلونة في الولايات المتحدة مرتبط بمسيرة المنتخب الإسباني في اليورو، حيث إذا وصلوا إلى النهائي يوم 14 يوليو، سيحصلون على إجازة مدتها 3 أسابيع على الأقل، وبالتالي لن يتواجدا مع الفريق الكتالوني.