بعد الاجتماع مع وكيلته .. فرصة وحيدة أمام برشلونة لفك شفرة صفقة هالاند

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن كواليس اجتماع مسؤولي برشلونة مع رافائيلا بيمينتا، وكيلة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الاجتماع لم يكن مخصصًا لمناقشة أي شيء يتعلق بانتقال هالاند إلى برشلونة، لكنه تطرق لتحليل قضايا السوق المختلفة، إذ نفى الطرفان تمامًا وجود أي حديث عن مستقبل المهاجم النرويجي.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يحلم حتى بالتعاقد مع هالاند في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه النادي الكتالوني، خصوصًا أن الرئيس جوان لابورتا تم إبلاغه بحجم تكلفة إجراء هذه الصفقة منذ عدة أشهر والذي يفوق قدرات ناديه من جميع النواحي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت "سبورت"، إن تعاقد برشلونة مع هالاند يعد أمرًا شبه مستحيل بسبب راتبه الضخم مع مانشستر سيتي، وهو ما يعجز البارسا عن الوفاء به مع أي لاعب حتى مع إعادة افتتاح ملعب "كامب نو".

وأوضحت أن الشيء الجيد الوحيد هو أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع السيتي، يسمح بانتقاله لفرق خارج الدوري الممتاز وسيتم تخفيضه اعتبارًا من عام 2026 إلى حوالي 175 مليون يورو.

وألمحت "سبورت"، إلى أن هناك فرصة وحيدة لبرشلونة من أجل ضم هالاند، وتتمثل في أن يتورط مانشستر سيتي بالاتهامات الموجهة له من رابطة البريميرليج ويضطر للتفاوض على بيع هالاند برقم أقل من قيمة الشرط الجزائي.

وختمت: "هالاند يرغب في اللعب بالدوري الإسباني بعد فوزه بالدوري الإنجليزي، بينما برشلونة سيتعين عليه التوقيع مع مهاجم من النخبة في عام 2025، عندما ينهي روبرت ليفاندوفسكي عقده، والذي من شأنه أن يحرر النادي من فاتورة أجور كبيرة، لكن حتى هذا لا يكفي للحلم بتعاقدات ضخمة من هذا النوع".