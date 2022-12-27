الاتهامات بالفساد؟ أنييلي: تصرفنا بشكل سليم!

رئيس يوفنتوس السابق يؤكد على صحة قرار الاستقالة من منصبه

دافع رئيس نادي يوفنتوس السابق أندريا أنييلي عن الفترة التي قضاها في منصبه مع فريق البيانكونيري وأصر على أن قرار مغادرة النادي كان قرارًا صعبًا.

وكان قد استقال مجلس إدارة يوفنتوس بأكمله، بما في ذلك أنييلي، في نوفمبر وسط حالة من عدم اليقين تحيط بالسجلات المالية للعمالقة الإيطاليين، والتي تمت دراستها عن كثب من قبل المدعين العامين بسبب قضية مزعومة للمحاسبة.

ومع ذلك، رفض أنييلي مثل هذه الادعاءات بعد ظهور طلب جديد من المدعين بمحاكمته هو وأحد عشر مسؤولاً من النادي أمام المحكمة.

وفي حديثه في اجتماع للمساهمين، قال الرئيس السابق: "علاوة على حب يوفنتوس، في السنوات الأخيرة بذلت قصارى جهدي لتحقيق النتائج داخل وخارج الملعب، يأتي يوفنتوس قبل كل شيء وكل شخص، مقتنعًا أنني تصرفت بشكل صحيح في السنوات الأخيرة وأن الاتهامات التي وجهت ضدنا لا أساس لها".

جدير بالذكر أن هناك جلسة استماع مقررة للقضية في 20 يناير ومن المرجح أن تغير النتيجة وضعية النادي المستقبلية.