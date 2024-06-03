الاتفاق يكشف .. 3 شروط لحسم صفقة نجم النصر

جديد الميركاتو السعودي..

وضع مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، مجموعة من "الشروط"؛ من أجل كسب خدمات أحد نجوم عملاق الرياض النصر، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الاتفاق جدد عقده مدربه، الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد؛ والذي وعد من ناحيته، بمحاولة دخول "المربع الذهبي"، في الموسم الرياضي القادم.

وكشف مصدر بنادي الاتفاق لصحيفة "الرياضية"، عن أن مجلس الإدارة، اشترط تقليل راتب النجم الإيفواري سيكو فوفانا، وتحمل نادي النصر "جزءًا منه"؛ من أجل مد استعارة اللاعب، لموسم آخر.

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المصدر أشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الاتفاقي؛ يجب عليه أيضًا أن يتخذ قرارًا بشأن الثلاثي الأجنبي العائد من الإعارة؛ وهم "متوسط الميدان التركي بيرات أوزديمير، المدافع الكونجولي مارسيل تيسيراند والجناح البرازيلي فيتينو"، قبل تسجيل أي لاعب محترف آخر.

وفي الوقت ذاته.. ينتظر الاتفاقيون - حسب نفس المصدر -، تقرير لجنة كرة القدم التي شكّلها النادي؛ للوقوف على احتياجات الفريق، في الموسم المقبل، وتحديد أولوياته في ملف التعاقدات.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تعاقد مع فوفانا "29 سنة"، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قادمًا من النصر؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.