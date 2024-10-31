السبب ليس مشروع النادي ..

تحول الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، بين عشية وضحاها، إلى منبوذ كبير لدى قطاعات كبيرة من جماهير النواخذة، بل ومُطالبًا من قِبل عدد من الخبراء بإقالته من منصبه، في ظل انهيار نتائج الفريق، خلال الموسم الجاري.

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ورغم بدايته المثالية بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في افتتاحية دوري روشن، إلا أن خسارة فارس الدهناء، أمام النصر بثلاثية في الجولة الرابعة، هي التي فتحت بات الجحيم على كتيبة جيرارد، حيث خاض الاتفاق 4 مباريات في الدوري بعدها، لم يذق فيها طعم الانتصار، واكتفى بتعادلين وهزيمتين، ورغم استفاقته في منتصف الطريق، بفوز كبير على الرفاع البحريني (3-1)، في افتتاحية دوري أبطال الخليج، إلا أن جماهير النواخذة تعرضت لصدمة قوية، بعد خسارة فريقها أمام الجبلين، الذي ينشط في دوري يلو، بنتيجة (1-3)، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليودع الفريق أغلى الكؤوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم تلك المعطيات، إلا أن الناقد الرياضي عبد العزيز الغيامة، قد اعترض على إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الاتفاق، رغم مطالبة الكثيرين، لسبب وحيد، وهو إلزام النادي بدفع 56 مليون ريال، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأضاف الغيامة، عبر برنامج "برا 18"، "التعاقد مع جيرارد سهل أمورًا كثيرة تتعلق بالبنية التحتية للنادي، ومع اعترافي بأن الفريق يقدم كرة سيئة رغم امتلاكه العناصر، والمفترض المدرب يعالج مشكلته ويضيف عناصر جديدة في الجهاز الفني، وأنا ضد إقالته لسبب وحيد، هل تريد دفع شرط جزائي قيمته 56 مليون، لا يمكن بعد كل مباراة تخسرها، تقول بعدها يرحل المدرب؟، في النهاية، أنت تتحدث عن فريق غير مستقر منذ سنوات".

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ويستعد الاتفاق لملاقاة القادسية، على ملعبه بالدمام، السبت، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، علمًا بأن الاتفاق يحتل المركز العاشر، بعد مرور ثماني جولات، برصيد 11 نقطة.