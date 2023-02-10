خاص| الاتفاق تمّ؟ ما حقيقة تولي كارلو أنشيلوتي تدريب البرازيل؟

هل هناك تجربة جديدة للمدرب المخضرم؟

العديد من التقارير تناولت في الساعات الأخيرة هوية خليفة المدرب تيتي في دكة بدلاء منتخب البرازيل، الاسم الذي تحدث الكل عن اقترابه من تدريب البرازيل هو الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

شبكة "إي إس بي إن" أكدت ان الطرفين توصلا لاتفاق كامل يقضي بوصول المدرب الإيطالي إلى هذا المنصب بعد انتهاء الموسم الجاري وحتى 2023 تحديدا بعد كأس العالم المقبلة.

الشبكة ذاتها أفادت بان اللاعبين البرازيليين في ريال مدريد يعلمون الأمر، ورغم حزنهم على رحيله من النادي الملكي في المستقبل القريب، إلا أنهم يرون أنه اسم مناسب للغاية لقيادة السيليساو.

نستطيع في "جول" أن نؤكد أن أنشيلوتي حريص على نفي هذا الاتفاق، مصادرنا أكدت بأن الاتفاق لم يتم إلى الآن، وأن بيئة أنشيلوتي إضافة إلى النادي في طريقهما لنفي الصفقة.

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تحدثنا في "جول" إلى مصادر مقربة من أنشيلوتي، وأكدت لنا أن المدرب الإيطالي لا يفكر في فسخ تعاقده مع ريال مدريد، مع علمه باهتمام منتخب البرازيل به، ولكنه يحترم عقده داخل قلعة الملكي.