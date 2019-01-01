ليس من الكبار - أول فريق سعودي يُحقق لقب الدوري بدون هزيمة

كواليس البطولة كانت مثيرة في الجولة الأخيرة من المسابقة

ماجد جزر

يبقى الهدف الأكبر لكل نادٍ على الصعيد المحلي هو تحقيق لقب الدوري، وهو الهدف الذي يتم إعداد الفرق من أجله سواء من تعاقدات جديدة أو مدربين أصحاب إمكانيات فنية خاصة يحصلون على أموال كبيرة للوصول إلى الهدف المرجو.

ولكن أن تُحقق لقب الدوري بدون أي هزيمة فهذا إنجاز كبير جدًا ومن الصعب تكراره، خاصة عندما يأتي من فريق خارج الكبار.

في موسم 1982\1983 من الدوري السعودي عادت البطولة بنظام النقاط بمشاركة 10 فرقًا تمثلت في (الأهلي – الاتفاق – الهلال – الشباب – النهضة – النصر – أحد – القادسية – الروضة – الاتحاد).

كواليس البطولة كانت مثيرة في الجولة الأخيرة من المسابقة، فنادي الاتفاق يتصدر الدوري بفارق نقطة عن الهلال، الذي سيواجه النصر.

وكانت المفاجأة الصادمة لجماهير الزعيم هي الخسارة أمام الجار نادي النصر في أخر جولة ويخسر 2-1 ليتوج الاتفاق باللقب.

التتويج جعل الاتفاق أول فريق يُحقق الدوري السعودي دون هزيمة، حيث حصد اللقب بعد الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 وجمع 28 نقطة.

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الأمر المثير للاهتمام في هذا الإنجاز هو تحقيقه تحت قيادة المدرب الوطني خليل زياني، ليؤكد على قيمة المدرب الوطني.