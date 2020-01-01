الاتفاق يُشيد بوليد أزارو ويطالب بوقف الإشاعات حوله

المهاجم المغربي المعار من الأهلي بصحة جيدة

قال خالد الناصر مدير المركز الإعلاني بنادي الاتفاق السعودي أن الإشاعات الأخيرة التي تلاحق مهاجم الفريق وليد أزارو المعار له من النادي الأهلي المصري تضر به.

وأوضح الشاعر في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية أن ما قيل عن إصابة أزارو بفيروس كورونا عارٍ تمامًا عن الصحة، مضيفًا أن تلك الإشاعة ظهرت بعد الإعلان عن إصابة نائب رئيس النادي حاتم المسحل بالفيروس الذي يُصيب الجهاز التنفسي للإنسان.

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وأضاف الشاعر للصحيفة السعودية " بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الخارجية تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من المغرب قبل إيقاف الطيران، الحقيقة أنه في كامل الصحة والعافية ويواصل تدريباته المنزلية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الوطني خالد العطوي".

تابع "يبدو أن البعض ربط هذا الموضوع بإصابة حاتم المسحل، نائب رئيس الاتفاق بفيروس كورونا".

وطالب الشاعر من الجميع أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية بدلًا من تداول الإشاعات، كما أشاد بمردود أزارو الفني وكذلك الأعمال الخيرية التي يتبناها بعدما بدأ مبادرة تكفل الأسر المتضررة من البقاء في المنازل قبل نحو أسبوعين.

أزارو لعب 7 مباريات حتى الآن في الدوري السعودي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف رابع، وقد ساهم تواجده في تحسن الأداء الهجومي للاتفاق حيث أحرز الفريق خلال تلك المباريات السبعة 14 هدفًا ولم يفشل في إحراز الأهداف سوى أمام الهلال.