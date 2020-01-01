رسميًا .. الاتفاق يشكو عدد من لاعبي الاتحاد

أحداث مواجهة العميد، لا ترغب الإدارة الاتفاقية في تجاوزها

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا، اليوم الأحد، اتخاذه الإجراءات القانونية ضد عدد من لاعبي نادي الاتحاد، على خلفية أحداث المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت.

العميد استضاف الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتصر النمور بهدف نظيف، سجله فهد المولد من ضربة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

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ومع إطلاق صافرة النهاية، نشبت اشتباكات بين الجزائري رايس مبولحي؛ حارس مرمى الاتفاق، وعدد من لاعبي الاتحاد على رأسهم ليوناردو جيل.

وأوضح الاتفاق، عبر موقعه الرسمي، أنه بدأ بالتشاور مع عدد من القانونيين العمل على رفع شكوى ضد عدد من لاعبي العميد، بداعي تجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على الحارس.

وقال النادي، عبر بيانه: "تعمل الإدارة الاتفاقية على إعداد ملف متكامل للقضية يحوي رصداً للمخالفات والتجاوزات التي جرت أثناء وبعد مواجهة الاتفاق مع الاتحاد والتي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي بجدة، موثقة بالفيديو والصور الفوتوغرافية".

يذكر أن النمور يحتلون المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن بـ35 نقطة.