الاتحاد يُلبي طلب جماهيره .. واللاعب يُفاضل بين السعودية وأوروبا

رغم الأزمات إلا أن العميد يُواصل العمل على دعم صفوفه

يعيش الاتحاد أزمة إدارية كبرى بعد استقالة رئيسه لؤي ناظر ومجلس إدارته بالكامل، ولكن ذلك لم يمنع النادي من دخول مفاوضات مع عدد من اللاعبين لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن مفاوضات النادي مع البرازيلي بينتو حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي، والذي طالب الجمهور بالتعاقد معه بدلًا من الإسباني كيبا أريزابالاجا.

بعض المصادر الصحفية كانت قد تحدثت عن مفاوضات العميد مع الحارس الإسباني مما أثار ثورة الجمهور الذي دشن هاشتاج "كيبا مرفوض" على منصة إكس وطالب بالتعاقد مع بينتو بدلًا منه.

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الإدارة استجابت كما يبدو ودخلت في مفاوضات مع الحارس البديل في منتخب البرازيل خلال كوبا 2024، وقد أكد المدير الرياضي للنادي البرازيلي ،أندريه مازوكو، ذلك.

إذ قال للرياضية "الاتحاد دخل خلال الأيام الماضية في مفاوضات مع إدارة النادي ووكلاء بينتو".

وأضاف حول موقف اللاعب "بينتو لم يحسم قراره حتى الآن ويفاضل بين عرض الاتحاد والتجربة الأوروبية".

يُشار إلى أن الاتحاد يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى هذا الصيف بعد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي وعدم تقديم عبد الله المعيوف المستوى المنتظر منه.