الاتحاد يُعلن عن تطور جديد في إصابة أحمد شراحيلي

شراحيلي يسير على نفس نهج حجازي

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كشف نادي الاتحاد عن تطور جديد في إصابة أحمد شراحيلي مدافع الفريق، والذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، سيجعله يغيب مدة لن تقل عن 6 أشهر.

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وسيفقد الاتحاد خدمات شراحيلي خلال منافسات كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل في مدينة جدة.

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن شراحيلي سيُجري جراحة الرباط الصليبي في العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك بعدما أوصى أحمد حجازي زميله شراحيلي بإجراء الجراحة في لندن على يد الجراح آندي ويليامز، الذي أجرى الجراحة أيضًا للمدافع المصري.

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وكان شراحيلي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الاتحاد أمام الفتح بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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