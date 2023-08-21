الاتحاد يُزاحم الأهلي على توقيع العمري .. والنصر يصدمه بطلباته!

الأهلي كان قد طلب المدافع الدولي السعودي

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أبدى نادي الاتحاد رغبته رسمًا بالتعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر، وذلك عبر إرسال خطاب للإدارة النصراوية يستفسر فيه عن طلباتها للتنازل عن اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة هذا الصيف.

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العمري مرتبط بعقد مع ناديه يمتد حتى صيف 2024، مما يعني أنه قادر على التوقيع لأي نادٍ مجانًا ودون العودة للنصر في يناير القادم، ورغم أن اللاعب كان يُعد أحد العناصر الرئيسية في تشكيل الفريق في السنوات الأخيرة إلا أنه أصبح متاحًا للانتقال بعد التراجع الحاد في مستواه خلال الموسم الأخير.

الأهلي كان قد تقدم بعرض رسمي للنصر لضم صاحب الـ25 عامًا، خاصة بعد تعثر مفاوضاته لضم حسان تمبكتي مدافع الشباب، والمطلوب كذلك في الاتحاد والنصر والهلال.

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صحيفة الرياضية أكدت أن الاتحاد ينتظر رد النصر على خطابه، مشيرة إلى أن النادي العاصمي يرغب في استخدام العمري لضم تمبكتي، حيث قدمه بجانب لاعبينومبلغ مالي لإقناع الليوث بالتخلي عن لاعبهم .

وأشارت إلى أن النصر حال عدم إتمام الصفقة التبادلية مع الشباب سيطلب من الاتحاد الحصول على 20 مليون ريال سعودي مقابل العمري، مؤكدة عبر مصادرها أن العميد سيرفض وسيتجه لخيارات أخرى سواء محلية أو أجنبية.

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