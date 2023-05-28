الاتحاد يُحدد سعرًا غير متوقع لتذاكر مواجهة الطائي

الاتحاد يُواجه الطائي للاحتفال بتتويجه بلقب دوري روشن

طرحت إدارة نادي الاتحاد تذاكر حضور مباراة الفريق أمام الطائي في آخر جولات دوري روشن السعودي مساء الأربعاء القادم، وهو اللقاء الذي سيكون بأجواء احتفالية عقب التتويج باللقب الثمين.

العميد تُوج بالدوري السعودي لأول مرة منذ 2009 بعد فوزه يوم أمس على الفيحاء 3-0 في المجمعة، وسيلعب المباراة الأخيرة في جدة وسط جماهيره للاحتفال معهم باللقب.

وحدد النادي سعر تذكرة حضور اللقاء بـ200 ريال سعودي وهو سعر غير متوقع أبدًا مقارنة بأسعار تذاكر المباريات السابقة والتي لم تتجاوز الـ30 ريال سعودي باستثناء البعض منها.

وانقسم الجمهور في رد فعله حول تلك الأسعار، حيث هناك من أيدها من باب تقديم الدعم للفريق فيما هناك من عارضها تمامًا ورآى أنها تضر بالجمهور الذي ساند الفريق طوال الموسم داخل وخارج جدة.

الإعلامي السعودي منار شاهين أكد أن الدخل المتوقع للقاء حال بيع جميع التذاكر وهو المتوقع سيصل إلى 12 مليون ريال تقريبًا، حيث من المرجح نفاذ التذاكر المقدرة بـ60 ألف تذكرة جميعًا.