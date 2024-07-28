الاتحاد يؤكد غلق ملف إيدرسون ويُحدد الهدف القادم لدعم حراسة المرمى

الملف الشائك أغلق تمامًا

أغلق الاتحاد ملف التعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تمامًا، كما أفاد مصدر من النادي لصحيفة اليوم السعودية.

الاتحاد كان قد حاول التعاقد مع إيدرسون، وقد حصل على موافقته بالفعل وتوصل معه لاتفاق حول البنود الشخصية للعقد، لكنه واجه العقبة التي أفشلت محاولة مواطنه النصر، وهي المطالب المالية المرتفعة من النادي الإنجليزي.

بطل إنجلترا حدد 40 مليون يورو كأقل سعر ممكن للتخلي عن إيدرسون، حسبما أكدت عديد التقارير الصحفية، فيما لم تصل العروض السعودية إلى أكثر من 30 مليون، ولم يستطع الطرفان تجاوز تلك الفجوة المالية مما أدى لإفشال المفاوضات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصدر أوضح للميدان الرياضي الوضع الحالي بقوله "تم إغلاق ملف التعاقد مع إيدرسون بالنسبة للنادي، السبب وراء ذلك هو المغالاة المالية من جانب نادي مانشستر سيتي في الصفقة".

إدارة العميد لم تُهدر الوقت في البحث عن خيارات أخرى، بل حددت الهدف القادم بالفعل لدعم حراسة المرمى في الفريق، وهو الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، إذ أضاف المصدر "تم الاتجاه إلى الحارس راجكوفيتش خلال الفترة الحالية، لكن لم يتم الاتفاق مع ناديه حتي هذه اللحظة".

أتم "راجكوفيتش هو الخيار الأقرب لتدعيم حراسة مرمى الاتحاد في الموسم المقبل، لكن لم يتم الاتفاق على أي تفاصيل حتي هذه اللحظة مع ناديه".