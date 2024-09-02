"ملايين يوفنتوس وروما لا تُقارن بعرض الاتحاد" .. بورتو يعيش كابوس رحيل هدافه إلى دوري روشن!

بورتو لن يستطيع قول لا للعرض الجديد..

"قطعة أساسية في لعبة الشطرنج لفيتور برونو"، هكذا وُصف الجناح الأيسر البرازيلي جالينو، نجم فريق الكرة بنادي بورتو البرتغالي، والذي بات ضمن الأهداف الرئيسة لنادي الاتحاد، قبيل من غلق باب الميركاتو الصيفي، رغم رفض عرض أولي من عملاق جدة، خلال الساعات الماضية.

ويطمح الاتحاد نحو تدعيم مركز الجناح بصفقة عالمية، بعد إعلان رحيل البرتغالي فيلبي جوتا، الذي انتقل إلى صفوف ستاد رين الفرنسي، بعقد لمدة 3 مواسم، علمًا بأن الساعات الماضية، شهدت إعارة الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي إلى بيرشكوت البلجيكي، وضم مدافع النصر، عبد الإله العمري.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة Ojogo أن نادي بورتو رفض عرضًا بقيمة 40 مليون يورو من الاتحاد لضم جالينو، إلا أن المفاوضات ظلت مستمرة حتى الليل، فيما يسعى النادي البرتغالي لمقاومة الضغط الاتحادي لتجنب خسارة كبيرة من الناحية الرياضية، خاصة وأن الحديث بشأن هداف الفريق في بداية الموسم، والذي سيترك خسارة كبيرة لكتيبة المدرب فيتور برونو، في المرحلة المُقبلة.

وأضاف التقرير أن عرض الاتحاد إذا بلغ 50 مليون يورو، فمن المستحيل قول (لا) للعرض، لأنه قريب من مبلغ فسخ عقد جالينو، بقيمة 60 مليون يورو، ومن المتوقع أن يحقق بورتو أكبر صفقة في تاريخه.

ونوهت الصحيفة البرتغالية بأن الاتحاد يخوض سباقًا مع الزمن، قبل غلق سوق الانتقالات السعودية، ولذلك فإن النادي الغربي لديه طائرة مستأجرة جاهزة للإقلاع من مطار فرانسيسكو سا كارنيرو، لنقل جالينو، حال التوصل لاتفاق بين الناديين، علمًا بأن جالينو كان مرتبطًا - أيضًا - بأندية روما ويوفنتوس الإيطاليين ونوتنجهام فورست الإنجليزي، إلا أن مسؤولي بورتو لم يظهروا أي اهتمام بالمفاوضات، خاصة وأن الملايين التي قدمت كانت أقل بكثير مما اعتبروه القيمة الحقيقية للجناح البرازيلي صاحب الـ26 عامًا، والذي سجل 5 أهداف في أولى 5 مباريات لفريقه منذ انطلاق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن إدارة الاتحاد لا تفاوض جالينو فقط في مركز الجناح الأيسر، حيث ذكر الإعلامي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، بأن الاتحاد قدم عرضًا في حدود 35 مليون يورو لضم لياندرو تروسارد، والقرار متروك لإدارة نادي آرسنال الإنجليزي؛ كون تروسارد لاعبًا مهمًا في كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا.