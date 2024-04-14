الاتحاد يهدد الهلال والنصر بـ"خطة تشيلسي وبنفيكا".. و3 لاعبين يرحلون في الصيف

من يرحل عن الاتحاد في الموسم الجديد؟

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بدأت إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، في إعداد خطة لإعادة بناء فريق الكرة، بتعاون الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.

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الاتحاد خسر فرصة الدفاع عن لقبي دوري روشن وكأس السوبر، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، برصيد 47 نقطة، بفارق 30 نقطة عن الهلال المتصدر، كما خسر أمام الزعيم في نهائي السوبر، برباعية مقابل هدف، فضلًا عن مغادرة دوري أبطال آسيا في ربع النهائي، لتصبح فرصة العميد الوحيدة لإنقاذ موسمه هو المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه الهلال في الدور نصف النهائي.

وقال الإعلامي الرياضي فارس الفزي، "الاتحاد سيستعين بخطة نادي بنفيكا البرتغالي، حيث سيصبح صاحب أفضل عناصر محلية في الدوري السعودي، وهناك عناصر سيتم مفاوضتها خلال الفترة المقبلة، كما اقترب الفريق من التعاقد مع حارس مرمى منتخب الشباب، حامد الشنقيطي، ليصبح حارس الفريق في درجة الشباب، كما يمتلك العميد أفضل العناصر المحلية، سواءً الشباب أو الناشئين، أو الفريق الأول، حيث أن أغلب عناصر الفريق من لاعبي المنتخب الأولمبي".

وأضاف "الاتحاد سيجري العديد من الإعارات خلال الموسم المقبل، بعد قرار تقليص قوائم الفرق إلى 25 لاعبًا، سيرًا على نظام تشيلسي الإنجليزي، الذي أبرم أكثر من 20 إعارة للاعبيه خلال المواسم الأخيرة".

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وعن صفقات الاتحاد المرتقبة، وقائمة المغادرين في الصيف، قال الفزي "الاتحاد سيركز على ضم أفضل اللاعبين العالميين من مواليد 2003، والبرازيلي رومارينيو سيرحل مع نهاية الموسم، مع قدوم حارس أجنبي بديل لجروهي، كما يتجه الاتحاد لتغيير البرتغالي جوتا، سواءً بالإعارة أو البيع النهائي، وكان النادي قريبًا من إتمام تلك الصفقة، قبل أن تتعثر في فترة الميركاتو الشتوي الماضي".

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