الاتحاد يلعب والهلال يفوز .. كتيبة جيسوس تواصل كتابة التاريخ وتطير لنصف نهائي آسيا

الهلال يواصل كتابة التاريخ مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس..

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بطاقة التأهل رسميًا، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الهلال تخطى عقبة الاتحاد في ربع النهائي الآسيوي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، حيث فاز عليه اليوم الثلاثاء (2-0) إيابًا؛ بعد أن انتصر ذهابًا في العاصمة الرياض، بنفس النتيجة.

وسيضرب الزعيم الهلالي بذلك، موعدًا ناريًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مع نادي العين الإماراتي، الذي تخطى من ناحيته، عقبة النصر السعودي، في دور الـ8.

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أحداث مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع النهائي

الاتحاد سيطر على مجريات الشوط الأول تمامًا، وكان الطرف الأفضل؛ حيث تصدى محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال، لفرصة خطيرة من النجم البرازيلي رومارينيو، في الدقيقة الرابعة.

رومارينيو عاد وهدد مرمى الزعيم الهلالي مجددًا، في الدقيقة 17؛ عندما سدد كرة من خارج منطقة الـ18، ارتطمت بالقائم.

وعلى غرار النصف الأول من المباراة.. بدأ العميد الاتحادي، الشوط الثاني بقوة كبيرة للغاية؛ حيث تصدى العويس بصعوبة، لتسديدة مروان الصحفي، الذي توغل بشكل أكثر من رائع، من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 53.. واصل حارس الهلال تألقه الكبير؛ عندما تصدى لتسديدة صاروخية من أحمد الغامدي، كانت في طريقها إلى داخل الشباك.

وعلى عكس سير اللعب.. سجل نادي الهلال، هدفًا في الدقيقة 61، بأقدام الظهير الأيسر ياسر الشهراني؛ بعد لعبة ثنائية مبهرة مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

هذا الهدف؛ تسبب في إحباط الفريق الاتحادي، الذي تراجع بشكل كبير، قبل أن ينتفض في الربع ساعة الأخيرة مجددًا، بمجموعة من الفرص عن طريق المصري أحمد حجازي، والمهاجم الصغير طلال حاجي.

وفي الثواني الأخيرة من عمر الكلاسيكو، اشتعلت معركة داخل أرضية الملعب بين نجوم الفريقين؛ أسفرت عن طرد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

استغل الهلال النقص العددي في صفوف الاتحاد؛ ليسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بأقدام النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

جدير بالذكر أن الهلال انفرد بهذا الانتصار، بالرقم القياسي العالمي لأكبر سلسلة فوز متتالي في تاريخ كرة القدم "28 مباراة"، كاسرًا الرقم السابق للفريق الويلزي نيو ساينتس "27 لقاءً".