الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد يكشف عن تيفو خاص لمباراة الرائد في افتتاح الدوري

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يتطلع الاتحاد لانطلاقة قوية في بداية الموسم الجديد عكس ما حدث الموسم الماضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التيفو الذي ستقوم به جماهير الفريق خلال مباراته الأولى بالدوري السعودي للمحترفين.

وسيكون (التيفو) في واجهة ملعب اللقاء ، كما سيكون باللونين الأصفر والأسود، ويحمل عبارة (“WE ARE HERE”) ، والتي تعني (“نحن هنا”).

هذا وسيتم الإعلان عن موعد بدء شراء تذاكر اللقاء خلال اليومين المقبلين، على أن يتم طرح التذاكر عبر موقع (مكاني) المخصص لشراء تذاكر المباريات.

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ويتطلع الاتحاد لانطلاقة قوية في بداية الموسم الجديد عكس ما حدث الموسم الماضي بعد أن كان مهددًا بالهبوط إلى القسم الثاني من الدوري.

يُذكر أن نادي الاتحاد تنتظره مواجهة قوية أمام نادي الهلال في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما تخطى عقبة ذوب آهن الإيراني.

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