الاتحاد يكشف حقيقة تفاوض الأحمدي مع حمد الله

هل يفاوض الاتحاد حمد الله بالفعل؟

كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق نادي الاتحاد، حقيقة ما تردد حول تواصل لاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي، مع مواطنه عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، من أجل ضمه لصفوف العميد.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الأحمدي تحدث مع عبد الرحيم شقيق عبد الرزاق حمد الله، لإقناعه بنقل شقيقه من نادي النصر إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هي حقيقية تفاوض الأحمدي مع شقيق عبد الرزاق حمد الله؟

حامد البلوي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نمتلك علاقات مميزة مع إدارة نادي النصر، ولدينا تواصل شبه دائم فيما بيننا، ومن المستحيل التفاوض مع حمد الله من خلفهم، ولو حدث شيئًا سيكون بشكل مباشر بين الإدارتين".

وتابع: "كل ما يتم ذكره عن مفاوضات كريم الأحمدي مع عبد الرحيم شقيق عبد الرزاق حمد الله، غير صحيح بالمرة، وهذا كلام ليس له أي أساس من الصحة".

وعلق المدير التنفيذي لنادي الاتحاد على ما تردد حول دخول الأحمدي في مفاوضات، حيث قال: "لا يمكن أن ندخل اللاعب كريم الأحمدي في أمور كهذه، وأؤكد أنه لا يوجد شيئًا حتى الآن".

هل تفاوض الاتحاد مع النصر بشأن ضم حمد الله؟

وواصل البلوي حديثه حول هذا الأمر قائلًا: "نعرف جيدًا القانون والنظام، ومن يمتلك دليلًا على مفاوضات الاتحاد مع عبد الرزاق حمد الله أو شقيقه من دون علم إدارة النصر، فليخرجه أمام الجميع".

واستطرد قائلًا: "جميع أمورنا واضحة وواضحة في العلن، ونحن نحترم جميع الأندية وإخواننا في النصر يعرفون هذا الأمر جيدًا".

واختتم حامد البلوي تصريحاته قائلًا: "أنا مسؤول عن هذا الكلام، من واقع مركزي في النادي، ويبقى حمد الله لاعبًا محترفًا كبيرًا يتمناه أي فريق، ويكفي أن نقول أنه هداف دوري المحترفين، والكل يعلم ما هي قيمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جيدًا".

ما هو موقف النصر من رحيل عبد الرزاق حمد الله؟

رد الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر على ما تردد حول تفاوض الاتحاد من أجل ضم عبد الرزاق حمد الله، حيث نفى هذا الأمر.

المهيدب خرج محذرًا أي نادٍ من الدخول في مفاوضات مع حمد الله، مؤكدًا أن سيتخذ الإجراءات القانونية حال حدوث ذلك، كون اللاعب لا يزال عقده ساريًا مع العالمي.

وكتب المهيدب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية، ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي".

وأضاف: "النصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية".

لماذا يحتاج نادي الاتحاد إلى حمد الله؟

العميد في الميركاتو الصيفي الجاري تعاقد مع الجناح المميز إيجور كورونادو قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، في صفقة من العيار الثقيل.

اللاعب لم يظهر حتى الآن مع العميد، نظرًا لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد، لكن النادي الجداوي في طريقه للحصول عليها خلال الأيام المقبلة.

سد النمور ثغرتهم الدفاعية في الموسم الماضي بالتعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي، لكن بالفعل حاليًا يحتاج الاتحاد لمهاجم قوي، يترجم مجهود الفريق بهز الشباك، بدلًا من إضاعة الكثير من الفرص.

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