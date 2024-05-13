الاتحاد يقرر طرد مارسيلو جاياردو .. ولكن!

المدرب الأرجنتيني فشل مع الاتحاد..

SHAHID

حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "مستقبل" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لهجومٍ عنيف من الجماهير، في الفترة الماضية.

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جاياردو تولى تدريب العميد الاتحادي، في شهر نوفمبر من عام 2023؛ إلا أن نتائج الفريق الأول انهارت معه؛ ليخسر فرصة المنافسة على جميع الألقاب، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وفي هذا السياق.. أجمعت تقارير عديدة، منذ قليل، على اتخاذ الإدارة الاتحادية، قرارًا بـ"إقالة" جاياردو من منصبه.

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الإعلامي الرياضي جاستون إيدول، كان في مقدمة من أعلنوا "إقالة" المدير الفني الأرجنتيني؛ وذلك بعد الاجتماع الذي كان مقررًا بينه والمسؤولين في النادي.

وكتب إيدول عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء: "مارسيلو جاياردو لم يعد مدربًا للاتحاد".

هذه المعلومة أكدها خبير سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو، الذي كشف هو الآخر عبر حسابه بـ"أكس"، عن توصل الاتحاد إلى اتفاق مع جاياردو، على الرحيل.

لكن.. رومانو شدد على أن الأمر الوحيد الذي لم يتضح - حتى الآن -؛ هو هل سيكون رحيل جاياردو من اليوم، أم سينتظر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ومن ناحيته.. فجر الإعلامي الرياضي جيرمان جروفا عبر حسابه بمنصة "إكس"، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أنه بنسبة 99%، سيرفض جاياردو الاستمرار في قيادة الاتحاد، خلال المباريات المتبقية من منافسات 2023-2024؛ وذلك بعد إبلاغه بالرحيل بنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن جاياردو خسر جميع المباريات أمام كبار دوري روشن السعودي للمحترفين "الهلال والنصر والأهلي والشباب"، وفي المجمل تلقى 13 هزيمة، مع 3 تعادلات و14 فوزًا، خلال 30 لقاءً رسميًا في مختلف المسابقات.

SHAHID