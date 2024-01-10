الاتحاد يقترب من حسم أولى الصفقات العالمية في شتوية 2024

تعرف على أولى صفقات الاتحاد في الشتاء

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اقترب نادي الاتحاد من حسم أولى صفقاته العالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024، مستغلًا فترة التوقف الحالية، للإعداد للمرحلة المقبلة.

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وكشف الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس، وافق على عرض العمل بنادي الاتحاد.

وأضاف رومانو أن بلانيس سيترك وظيفته في نادي ريال بيتيس الإسباني على الفور، وسيكون مديرًا جديدًا بنادي الاتحاد، وسيعمل مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وكانت صحيفة "إيه بي سي إشبيلية" قد أشارت في وقت سابق، إلى أن نادي الاتحاد قدم عرضًا إلى بلانيس بقيمة مليون دولار سنويًا، الأمر الذي دفعه للموافقة على ترك ريال بيتيس.

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وليست هي الصفقة الأولى التي يُبرمها الاتحاد من ريال بيتيس، حيث سبق له ونجح في التعاقد مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي، الذي لم يظهر بالمستوى المأمول له حتى الآن.

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