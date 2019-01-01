الاتحاد يقترب من التعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل

نادي الاتحاد يستهدف ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية اقتراب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي من حسم صفقة اللاعب ليوناردو جيل لاعب نادي روزاريو الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

الصحف الأرجنتينية قال أن نادي الاتحاد يستهدف ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا مقابل 1.8 مليون دولار، من أجل دعم الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة حقيقة حسم الصفقة من عدمها، في انتظار موقف المدير الفني تين كات، من أجل دعم الفريق بلاعبين أجانب في أكثر من مركز.

وعانى العميد من رحيل لاعبي الفريق الأجانب، والذي كان أخرهم مروان دا كوستا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وقد سبقه محترف الرأس الأخضر، جاري رودريجيز، لاعب الجناح الذي يفتقده الاتحاد، خاصة بعد إيقاف فهد المولد.

وواصلت الإدارة أخطاءها، حيث قامت بالتعاقد مع التشيلي خيمينيز رغم عمره المتقدم (35 عاما)، ثم الأرجنتيني فيتشو (34 عاما)، والذي قدم مستوى جيدا، لكنه لا يرتقي لطموح الاتحاد.

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كما وضع النادي الحارس البرازيلي المميز، جروهي، في خانة الاستثمار، ولم يستفد من بيعه أو مشاركته، وكذلك مواطنه جوناس.