الاتحاد يفوز على الباطن .. وريمونتادا النصر أمام الشباب تؤجل تتويجه بالدوري

حسم بطل دوري روشن 2022-2023 يتأجل رسميًا

سينتظر عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، جولة أخرى أو اثنتين؛ لمعرفة بطل دوري روشن للمحترفين 2022-2023؛ بعد أن تأجل الحسم، اليوم الثلاثاء.

الاتحاد متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، حقق انتصارًا صعبًا على الباطن، بهدفٍ مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 28، سجله البرازيلي رومارينيو، في الدقيقة التاسعة.

وبهذه النتيجة، رفع العميد الاتحادي، رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة؛ حيث كان سيضمن التتويج باللقب رسميًا، حال تعثر النصر "الوصيف" أمام الشباب.

وبالفعل.. كان النصر قريبًا للغاية من السقوط أمام الشباب؛ حيث تأخر بهدفين مقابل لا شيء، عند الوصول إلى الدقيقة 40، قبل أن يعود بقوة في المباراة.

وسجل كريستيان جوانكا، هدفي نادي الشباب، إلا أن النصر رد بثلاثية عن طريق كل من أندرسون تاليسكا وعبدالرحمن غريب والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقائق 44 و51 و59.

جدير بالذكر أن النصر رفع رصيده بفوزه القاتل على الشباب، إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.