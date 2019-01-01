الاتحاد يفسخ عقد ماثيو جورمان واللاعب يُعلق

وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب الذي انضم إلى النادي الغربي

ماجد جزر

قررت إدارة نادي الاتحاد فسخ عقد اللاعب الأسترالي ماثيو جورمان بالتراضي مع اللاعب ليرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب الذي انضم إلى النادي الغربي في موسم الانتقالات الصيفية 2018.

وأقدم الاتحاد على الاستغناء عن اللاعب، بعد أن حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 3 لاعبين أجانب في بند الاستثمار لفترة مؤقتة.

اللاعب وجه رسالة خاصة للنادي والجماهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "متحمس لخوض تجربة جديدة فأصبحت اليوم لاعب حر، أتطلع إلى فرصة جديدة، شكرًا للنادي واللاعب والجماهير على التجربة في المملكة العربية السعودية، أتمنى لك كل خير".

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يُذكر أن الاتحاد يفتتح مشواره مساء اليوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نادي الرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.