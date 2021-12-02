الاتحاد يفاوض محمد النني لضمه في الشتوية

كشفت تقارير صحفية، على أن مسؤولي نادي الاتحاد، دخلوا في مفاوضات رسمية مع النجم المصري محمد النني، لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن آرسنال قرر عدم تجديد عقد محمد النني الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث بدأ الحديث عن اهتمام عدد من الأندية باللاعب المصري.

لماذا لن يجدد آرسنال عقد محمد النني؟

علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني كشف عن سبب اتخاذ نادي آرسنال قراره بعدم تجديد عقد اللاعب المصري، حيث أكد على أن المفاوضات من أجل التجديد بدأت من شهر مارس الماضي، وأن اللاعب كان قريبًا من التجديد، قبل تجميد المفاوضات.

وكيل النني أكد على أن المفاوضات تم تجميدها بدون أي سبب، بالرغم من أن الأمور كانت تسير بشكل جيد، نحون استمرار اللاعب المصري رفقة آرسنال.

نظمي قال خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "النني كان قريبًا من التجديد خلال شهر مايو، ولكن وقع حدث عالمي في هذا الوقت، وأبدى اللاعب رأيه فيه، لتخبرنا إدارة آرسنال بعدها بتجميد المفاوضات دون أي سبب".

ما هي تفاصيل مفاوضات محمد النني مع الاتحاد؟

وكشفت صحيفة "المدينة المنورة" السعودية، عن دخول إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع النجم المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، للتوقيع معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الاتحاد يسعى لضم النني، بعد علم الإدارة بأن آرسنال لن يجدد عقده، ومن الممكن التوقيع معه مجانًا في شهر يناير المقبل، لينضم مع نهاية الموسم الحالي.

وقد تبحث إدارة الاتحاد شراء المدة المتبقية من عقد محمد النني مع آرسنال، حال إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اقرا أيضًا ..

الجابر: المالكي يشبه بيرلو والنني سينجح بالسعودية وصلاح الأفضل بالعالم ولكن!

سباق العرب في أوروبا | صلاح يتربع على القمة وأكرد نجم الأسبوع!

المغضوب عليه والفرعون وكتيبة الهلال .. الجميع يقف ضد كأس العرب