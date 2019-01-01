الاتحاد يُعلن مواجهة بولتون الإنجليزي وديًا

يستعد الفريق الاتحادي للموسم الجديد بكل قوة من أجل تعويض الاخفاق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن خوض أولى المباريات الودية في معسكر الإعداد الخاصة بالموسم الجديد 2019\2020،والمُقام حاليًا في مدينة مانشستر.

الحساب الرسمي للعميد كشف عبر "تويتر" أن الفريق الأول لكرة القدم، سوف يواجه بولتون، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، في أولى ودياته تحضيرًا للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الاتحادي للموسم الجديد بكل قوة من أجل تعويض الاخفاق الذي تعرض له الفريق خلال الموسم الماضي.

كيف سيصبح نجوم الدوري السعودي بعد تقدمهم في العمر؟🤔



نبدأ مع فيلانويفا - الاتحاد 👨‍🦳🧑 pic.twitter.com/ky59bAmkxX — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 13, 2019

إدارة وجماهير العميد يأملون في تجنب سيناريو العام الماضي، والذي نجا فيه بأعجوبة من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

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الاتحاد كان قد أعلن خلال الأيام الماضية عن تعاقده مع أكثر من صفقة محليًا أو على صعيد اللاعبين الاجانب، والتي كان أخرها التعاقد مع الثنائي لويس خيمينيز وإيمليانو فيتشو.