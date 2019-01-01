الاتحاد يُعلن عن طرح تذاكر مباراة العهد اللبناني

الاتحاد عاود تدريباته استعدادًا للقاء العهد اللبناني أمس

ماجد جزر

كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن موعد طرح تذاكر مباراة الفريق أمام العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر غرد : "سوف تطرح بعد ساعة من الآن تذاكر مواجهة الذهاب في دور الـ ٣٢ من #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال أمام فريق العهد اللبناني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة عبر موقع مكاني".

ويلعب الاتحاد مباراته القادمة أمام العهد اللبناني في 20 من الشهر الحالي ضمن بطولة كأس محمد السادس، قبل أن نادي الرائد في أولى مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

الاتحاد عاود تدريباته استعدادًا للقاء العهد اللبناني أمس، وظهر في تدريبات الفريق الثلاثي كارلوس فيلانويفا وطارق عبد الله وحمدان الشمراني أثناء الحصة التدريبية.

يُذكر أن مباراة الإياب لم يتم تحديدها حتى الآن، بسبب انشغال الفريق بمواجهة مواطنه الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.