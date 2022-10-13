الاتحاد يطمئن جماهيره: نونو سانتو مشروع وليس مجرد مدرب

هل يرحل نونو سانتو عن الاتحاد؟

أحاديث كثيرة تحوم حول البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، في الصحافة الإنجليزية، حول إمكانية عودته للعمل في الدوري الإنجليزي من جديد.

وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست الاسمان اللذان ترددا بقوة في الصحافة الإنجليزية، بشأن دخولهما في مفاوضات مع مدرب العميد.

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هذه الأحاديث بثت القلق في نفوس بعض من جمهور النمور، الذي يبحث عن الاستقرار الفني، أملًا في تحقيق بطولة في الموسم الجاري بعد غياب سنوات.

لكن هناك فئة فرحت بإمكانية رحيل سانتو، في ظل اعتراضها على تقديمه أداءً دفاعيًا، استفز جمهور النادي، بداعي أنه لا يليق بنادٍ كبير أن يلعب بطريقة دفاعية بحتة.

هل يرحل نونو سانتو عن الاتحاد؟

أمام كثرة الحديث عن هذا الملف في الإعلام، أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أنه تواصل مع مسؤول اتحادي، أكد له التزام نونو سانتو بعقده مع العميد.

ونقل الفراج على لسان أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، أن الاتحاد تعاقد مع المدرب البرتغالي من أجل مشروع ممتد لعام 2024، وليس مجرد مدرب لمرحلة مؤقتة.

وأكد الإعلامي الرياضي أن وولفرهامبتون بالفعل دخل في مفاوضات مع نونو سانتو، لكن الأخير مستمر مع الاتحاد، لحين انتهاء عقده.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

ويعد العميد أقوى خط دفاع بالموسم الجاري، رفقة الشباب، إذ لم يستقبل كل منهما إلا هدفين فقط خلال سبع جولات.

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