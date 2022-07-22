الاتحاد في صراع ثلاثي لضم مدافع الفيصلي

هل ينجح الاتحاد في خطف لاعب الفيصلي؟

تسعى إدارة نادي الاتحاد، لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023، حيث دخلت في مفاوضات مع نادي الفيصلي لضم مدافعه.

من اللاعب الذي يرغب الاتحاد في ضمه؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن نادي الاتحاد يريد التعاقد مع حسين قاسم الظهير الأيسر لفريق الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد ينافس ناديين بالدوري السعودي، من أجل التعاقد مع حسين قاسم، لشراء المدة المتبقية من عقده مع الفيصلي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم.

نادي الاتحاد قدم عرض رسمي للتوقيع مع قاسم، في ظل وجود عرضين بالفعل من الفتح والطائي، للحصول على خدماته لمدة 3 سنوات قادمة.

لماذا يرغب الاتحاد في تدعيم دفاعه؟

عانى نادي الاتحاد الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، حيث كان يعتمد على حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي في هذا المركز طوال الموسم الماضي.

ويبدو أن الاتحاد سيجد صعوبة في التعاقد مع حسين قاسم، في ظل قوة عرض نادي الفتح الذي يعد هو الأقرب لخطف اللاعب.

قاسم صاحب الـ24 عامًا، لعب لنادي الفيصلي بداية من أكتوبر 2020 قادمًا من الاتفاق، وينتهي عقده في صيف 2023، ويبحث عن الرحيل عبد هبوط فريقه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.