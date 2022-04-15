الاتحاد يستقر على الاستغناء عن 5 لاعبين دفعة واحدة!

استقرت إدارة نادي الاتحاد؛ برئاسة أنمار الحائلي، على الاستغناء عن 5 لاعبين دفعة واحدة، بالاتفاق مع المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق.

وبدأت إدارة الاتحاد في التحرك من أجل إحداث تغييرات على قائمة الفريق استعدادًا للموسم المقبل، وذل بالاستغناء عن اللاعبين الذين لا يرغب فيهم كونترا، وضم لاعبين جدد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تتجه إلى الاستغناء عن 5 لاعبين دفعة واحدة، من اللاعبين المعارين للفرق الأخرى، لعدم الاستفادة منهم الموسم المقبل.

إدارة الاتحاد تتجه للاستغناء عن الخماسي "علي الراعي وعبد المجيد الزهراني، وعصام القرني وعبد العزيز العرياني ومحمد صوعان" في قائمة الفريق الأول.

وتنتظر إدارة الاتحاد أن يعطي كونترا والجهاز الفني المساعد له قرارهم الفني حيال الخماسي، إضافة إلى باقي اللاعبين المعارين لأندية أخرى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد لن تجدد عقود الخماسي الذين تمت إعارتهم الموسم الحالي، نظرًا لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم خلال الموسم المقبل.

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ومن المنتظر أن تشهد قائمة الإعارات بنادي الاتحاد، الاستغناء عن عدد آخر من اللاعبين خلال الأيام القادمة، خاصة وأن هناك لاعبين تنتهي عقودهم مع انتهاء إعارتهم.