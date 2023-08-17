الاتحاد يدهش جماهيره .. الموافقة على رحيل مارسيلو جروهي مقابل نجم الهلال!

قرار مفاجئ من نادي الاتحاد

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في مفاجأة مدوية.. وافق مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على "الاستغناء" عن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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جروهي البالغ من العمر 36 سنة، كان أحد أهم أسباب تتويج الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ وذلك بعد غياب 14 سنة كاملة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عادل الماس، سيرحل جروهي عن صفوف العميد الاتحادي، في حال تم التعاقد مع محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي.

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وكتب الماس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا: "خروج جروهي، مرتبط بتعاقد الاتحاد، مع العويس.. الأيام القادمة ستكشف الجديد، بشأن مصير الحارس البرازيلي مع العميد".

تقارير صحفية كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على طلب العويس، الرحيل عن صفوف الزعيم الهلالي؛ بعد اتفاق الأخير مع الحارس المغربي ياسين بونو.

جدير بالذكر أن مارسيلو جروهي، انضم إلى نادي الاتحاد في يناير 2019، قادمًا من جريميو البرازيلي؛ حيث شارك في 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول بمختلف المسابقات، مستقبلًا 110 أهداف، ومحافظًا على نظافة شباكه 47 مرة.

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