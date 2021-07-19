الاتحاد يحسم "نصف" مستقبل القرني، والنصف الآخر قريبًا

حارس المرمى طلب الرحيل عن الاتحاد

أكدت العديد من المصادر الصحفية أن الاتحاد حسم بالفعل "نصف" مستقبل حارس مرماه فواز القرني، ومن المنتظر أن يحسم النصف الآخر خلال الأيام القليلة القادمة.

القرني كان قد طلب الرحيل عن الاتحاد لرغبته في الحصول على فرص أكبر للعب واستحالة ذلك في ظل وجود مارسيلو جروهي وتألقه واعتماد المدرب فابيو كاريلي عليه، وقد ارتبط اللاعب بعدة أندية أبرزها الهلال والنصر والشباب.

الصحفي سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر أكد خلال مداخلة مع برنامج الحصاد الرياضي مساء أمس أن الاتحاد ابلغ القرني أنه لن يكون جزءًا من معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، والذي سيُقام في النمسا بدءًا من يوم الأربعاء القادم.

إذ قال "الاتحاد قرر السفر إلى النمسا يوم 21 يوليو القادم، وقد قرر ذلك استبعاد فواز القرني من المعسكر لرغبته في الرحيل، واللاعب لديه عرض من الشباب".

بهذا القرار، حُسم نصف مستقبل اللاعب صاحب الـ29 عامًا، وهو المتعلق برحيله عن الاتحاد هذا الصيف، لكن النصف الثاني والخاص بفريقه الجديد لم يُحسم بعد.

الصرامي كشف عن وجود عرض جدي من الشباب، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن رغبة وكيل القرني هي نقل موكله للهلال أو النصر.

وقد شرح أسباب ذلك بقوله "القرني لديه عرض من الشباب للانتقال إليه لمدة موسم واحد، لكنه وكيله حسن العتيبي لا يرغب بانتقال موكله للشباب بل الهلال أو النصر، والسبب في ذلك هو اشتراط الشباب أن تكون عمولة الوكيل من اللاعب وليس النادي".

أضاف "هذا السبب يدفع العتيبي لتوجيه القرني للهلال أو النصر رغم أنهما لم يُقدما عرضًا رسميًا للاعب، بل العرض الوحيد من الشباب".

صحيفة البلاد السعودية أوضحت أن إدارة الاتحاد ستجتمع مع القرني مساء اليوم الإثنين للحديث معه عن العروض التي وصلته لحسم الأمر تمامًا، وأشارت إلى أن هناك عرضًا رسميًا من أحد أندية العاصمة لكن دون الكشف عن هويته.