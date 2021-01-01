الاتحاد يحسم موقفه من تجديد عقد المغربي كريم الأحمدي

تعرف على موقف الاتحاد من استمرار كريم الأحمدي

حسمت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، موقفها بشأن تجديد عقد قائد الفريق، اللاعب المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط العميد، خلال الفترة المقبل، وقبل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

كريم الأحمدي كان قد جدد عقد بنهاية الموسم الماضي لمدة موسم واحد، حيث لم يحسم حتى الآن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد، أو الرحيل لفريق آخر، أو الاعتزال.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد، لديها رغبة في استمرار كريم الأحمدي في صفوف الفريق، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

الصحيفة السعودية أكدت على أن إدارة الاتحاد تريد التوقيع مع كريم الأحمدي على عقد جديد، لمدة موسم واحد إضافي، حيث سيتم التفاوض معه خلال الفترة القادمة.

رغبة نادي الاتحاد في تجديد عقد الأحمدي تأتي بعد المستوي المميز الذي ظهر به خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه يمتلك قدرات كبيرة في قطع الكرات، وقوة الالتحامات وتمتعه بشخصية القائد.

اللاعب صاحب الـ36 عامًا، انضم لصفوف نادي الاتحاد، خلال صيف 2018 قادمًا من فينورد الهولندي، وتم تجديد عقده الموسم الماضي لمدة موسم آخر، لينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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الاتحاد يحتل المركز الثالث، بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، خلف الهلال والشباب صاحبي الصدارة والوصافة.