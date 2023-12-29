الاتحاد يحسم مستقبل كريم بنزيما .. ويعترف: اللاعب خيب الآمال

مسؤول اتحادي يتحدث عن مستويات كريم بنزيما لأول مرة

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حسم نادي الاتحاد السعودي، مستقبل النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم، والذي يواجه انتقادات عنيفة؛ بسبب مستوياته السيئة.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية - حتى الآن -.

ونقلت شبكة "RMC"، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد، اعترافه بأن المهاجم الفرنسي خيب الآمال؛ بمستوياته غير الجيدة مع الفريق.

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وقال المسؤول الاتحادي: "الصفقات الجديدة، ومنها كريم بنزيما، لم تحقق النتائج المتوقعة منها؛ وهو ما أدى إلى السقوط المتتالي للفريق، في الموسم الحالي".

وعلى الرغم من ذلك.. يبدو أن الإدارة الاتحادية، لا تفكر نهائيًا في الاستغناء عن بنزيما، خلال الفترة القادمة - مثلما تردد في وسائل الإعلام -؛ حيث أكد المصدر المسؤول، أن العميد يعرف جيدًا قيمة المهاجم الفرنسي "العالية".

واختتم مسؤول نادي الاتحاد - الذي رفض ذكر اسمه - تصريحاته؛ بالقول: "ليس من السهل دائمًا الوصول إلى بطولة جديدة والتألق على الفور.. ربما يحتاج بنزيما إلى الوقت فقط"؛ في إشارة إلى تجديد الثقة فيه.

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