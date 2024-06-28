"الاتحاد يحسم صفقة حارسه الجديد" .. وفريق سعودي مفاجئ يخطف مارسيلو جروهي!

جديد ملف حراسة المرمى في نادي الاتحاد..

كثف نادي الاتحاد السعودي، في الأيام القليلة الماضية، من بحثه عن حارس مرمى أجنبي جديد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وفي وقتٍ سابق.. أعلن الاتحاد "رحيل" حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي، مع ارتباط أكثر من اسم عالمي لـ"تعويضه"؛ على رأسهم الألماني مارك أندريه شتيجن، والثنائي البرازيلي أليسون بيكر وإيديرسون.

ووفقًا للإعلامي الرياضي محمد العميري، حسمت الإدارة الاتحادية، ملف الحارس الأجنبي الذي سيدعم صفوف الفريق الأول، في الموسم القادم.

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العميري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي؛ سيكون في منتصف شهر يوليو القادم.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن الفريق الجديد لمارسيلو جروهي؛ بعد الرحيل عن العميد الاتحادي، في صيف العام الحالي.

الصحيفة فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل؛ بإعلانها انتقال جروهي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود السعودي؛ ليتأكد مواجهته للاتحاد في الموسم القادم.

جدير بالذكر أن جروهي البالغ من العمر 37 سنة، مثّل الاتحاد في الفترة من يناير 2019 إلى يونيو 2024؛ حيث استقبل 116 هدفًا في 136 مباراة رسمية، مع الحفاظ على نظافة شباكه "52 مرة".