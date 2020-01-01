الاتحاد يتلقى صدمة قبل مواجهة الشباب

الاتحاد سيواجه الشباب مساء يوم الإثنين المقبل.

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي صدمة، بعد تأكيد الجهاز الطبي على عدم قدرة المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط الفريق، على اللحاق بمباراة الشباب المقبلة.

الاتحاد يستعد لمواجهة الشباب، في ذهاب نصف نهائي بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن الإصابة التي تعرض لها الأحمدي منذ 10 أيام ماضية، ستجعله يغيب عن المباراة، حيث لم يكتمل شفاءه حتى الآن.

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وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق، عن تعرض كريم الأحمدي، للإصابة في العضلة الخلفية، وهي التي ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن أسبوعين.

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ورغم بدء الأحمدي لبرنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، واقتراب دخوله في التدريبات الجماعية، إلا وأن الجهاز الطبي يرى أنه لن يستطيع المشاركة في مباراة الشباب المقبلة.

ويعد كريم الأحمدي واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي.