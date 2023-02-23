العميد يأخذ خطورة للوراء ويترك الساحة لمنافسيه!

التقى الاتحاد مساء اليوم، بنظيره الرائد، في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

وفي ظل الصراع القائم بين الثلاثي، والشباب، والنصر، الاتحاد، على صدارة الدوري، تعثر الأخير، أمام الرائد بالتعادل السلبي.

في مواجهة عاشر ترتيب دوري روشن السعودي، بدأ سانتوس المباراة بمحاولات هجومية، معتمدًا على رومارينيو، لكن مع كل تقدم للبرازيلي، يجد حائط صد من مدافعي الرائد.

مباراة لم يحضر بها الأهداف، لكن شهدت عدة انطلاقات من جانب المدرب نونو سانتوس، يقابلها كتيبة دفاعية من الرائد، تحرم العميد من التقدم.

ظل الرائد متماسك في كلا الشوطين، من أجل منع منافسه في التسجيل، وبالفعل نجح في ذلك، فكل محاولات سانتوس من بداية المباراة، وسيطرته على الكرة بنسبة 70% طوال اللقاء باءت بالفشل أمام دفاعات الرائد.

فتمكن من حرمان الاتحاد من خمس كرات، كانت قريبة جدًا أن تترجم لأهداف.

لينهي الفريقين المباراة بالتعادل السلبي، ويظل الاتحاد أول الترتيب بالدوري ب 40 نقطة، ويليه النصر والشباب بفارق نقطة وحيدة، متنميًا تعثر النصر في مباراته القادمة.