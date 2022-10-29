الاتحاد يتعاقد مع "نايكي" ويتعهد بحفظ حقوقه ضد الشركة السابقة

الشركة لم تلتزم بالمواعيد المحددة لتسليم الملابس

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن اتخاذ خطوة جديدة له نحو المستقبل، بالتعاقد مع شركة "نايكي" لتزويد النادي بالملابس الرياضية الخاصة بمختلف الألعاب والمراحل السنية.

وقال النادي في بيان رسمي له:"وقع مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار عبد الله الحائلي، على اتفاقية مع شركة نايكي للشرق الأوسط للملابس الرياضية".

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وأضاف:"مجلس الإدارة اتخذ هذه الخطوة حرصًا على توفير كافة مستلزمات فرق النادي وتحديدًا الملابس الرياضية، بما يضمن ظهور الفرق واللاعبين بالشكل المثالي الذي يتوافق مع قيمة ومكانة نادي الاتحاد وجماهيره".

وتأتي هذه الخطوة بعد إلغاء الاتحاد العقد المبرم مع شركة إيريا للملابس الرياضية بشكل نهائي بسبب بعض المشاكل التعاقدية.

وأشار النادي في بيانه، إلى عدم التزام الشركة السابقة ببنود العقد وتوريد الملابس الرياضية لفرق النادي في الأوقات المحددة وبالكميات الكافية مما تسبب في مشاكل متكررة.

وتعهد مجلس إدارة النادي باتخاذ القرارات اللازمة التي تصب في مصلحته وتحفظ حقوقه مع الشركة التي تم إلغاء التعاقد معها.

يذكر أن الاتحاد الذي يعاني من ديون تصل إلى 100 مليون ريال سعودي، يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، المتوقف حاليًا وحتى منتصف ديسمبر القادم، برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.

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