الاتحاد يتعاقد مع ثنائي النصر والشباب .. وحقيقة "الانسحاب" من صفقة أنخيل كوريا!

جديد ميركاتو نادي الاتحاد في الشتاء الحالي

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يواصل مسؤولو نادي الاتحاد، العمل بشكل مكثف؛ لدعم الفريق الأول لكرة القدم ومختلف الفئات السنية، بأبرز النجوم والمواهب الشابة في الكرة السعودية.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

وللعودة بقوة في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بدأت الإدارة الاتحادية، في إبرام عددٍ من الصفقات، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعاقد العميد بشكل رسمي، مع الثنائي الشاب سالم عياش وعبدالمجيد عياش.

سالم الذي يجيد في الدفاع والوسط؛ هو أحد أبناء "عملاق الرياض" النصر، بينما انضم الجناح الهجومي عبد المجيد عياش إلى الاتحاد، في الشتاء الحالي، قادمًا من نادي الشباب السعودي.

ومن ناحيته.. نفى الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه بـ"إكس"، انسحاب الاتحاد من صفقة التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مؤكدًا على أن المحادثات بين الناديين، لا تزال قائمة.

رومانو أعلن مساء اليوم الجمعة، محاولة العملاق السعودي، التوصل إلى اتفاق "مالي" مع أتلتيكو مدريد، في الوقت الذي يحرص فيه كوريا، على الانتقال للمملكة، بشكل رسمي.

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