الاتحاد يترقب .. "موقف" إيدرسون من الانتقال إلى النصر بعد العرض الضخم

صفقة ضخمة مرشحة للانتقال إلى السعودية..

حسم النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، "موقفه" من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال صيف العام الحالي.

النصر قدّم عرضًا مغريًا إلى إيدرسون، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لمدة موسمين، مقابل رواتب إجمالية تقدر بـ60 مليون يورو، أي ما يقرب من ربع مليار ريال سعودي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، مساء اليوم الأربعاء، "اهتمام" إيدرسون بالانضمام إلى الفريق النصراوي، خلال صيف العام الحالي.

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لكن على الرغم من ذلك.. كشف أونا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النصر لم يتوصل إلى اتفاق بعد على الصفقة، مؤكدًا على استمرار المفاوضات - حتى الآن -.

ويعتبر إيدرسون أحد أكبر أهداف نادي الاتحاد السعودي، في صيف العام الحالي "أيضًا"؛ حيث تم وضعه على أعلى رأس قائمة تدعيم حراسة المرمى، إلى جانب مواطنه أليسون بيكر والألماني مارك أندريه تير شتيجن.

جدير بالذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف "السيتزنس" منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي؛ حيث شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالهم 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.