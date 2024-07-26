الاتحاد يتربص.. المصير المشترك لكيفين دي بروينه وجمال موسيالا!

أسطورة بلجيكا ومانشستر سيتي يقترب من الرحيل..

يبدو ملف كيفن دي بروينه وجمال موسيالا متقاربًا بشكل كبير، مصير اللاعبين مرتبط ببعضهما بشكل قد لا يدركه الكثيرون.

الدولي البلجيكي يفكر في مغادرة مانشستر سيتي، وبات عرض الاتحاد السعودي له مؤكدًا، وصانع الألعاب الموهوب يفكر جديًا في صنع ثروة بالشرق الأوسط.

بدوره، يريد مانشستر سيتي الحصول على خدمات جمال موسيالا، يطمح في "بروفايل" شبيه بجود بيلينجهام الذي يستطيع إعطاء ريال مدريد لسنوات عديدة.

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لكن جمال موسيالا هو الآخر على رادار الاتحاد، بالتالي قد يكون وصول دي بروينه إلى النمور سببًا كافيًا لعدم التعاقد مع النجم الألماني الواعد.

كريستيان فالك، الكاتب بموقع "كوت أوفسايد" أشار أيضًا إلى أن "هناك فكرة في مانشستر سيتي لمحاولة التعاقد معه (موسيالا) كخليفة لكيفن دي بروين. لا أعرف ما إذا كان الدولي البلجيكي سيغادر هذا الصيف أم في الصيف المقبل، لكن قصة دي بروين في مانشستر سيتي تقترب من نهايتها".

وأردف: "نشأ موسيالا في إنجلترا وأعتقد أنه يتطلع دائمًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك سيكون هذا هو الخطر الكبير التالي على بايرن ميونخ. إذا فقدوه ولم يوقعوا مع تشافي سيمونز، فسيتعين عليهم الذهاب إلى فلوريان فيرتز، وهو ما سيكون مكلفًا للغاية".

يخشى بايرن ميونخ من الرحيل الثلاثي، المتعلق بكل من يوشوا كيميش المرشح لترك النادي الذي انتهى عقده معه، وكذلك ألفونسو ديفيز القريب من ريال مدريد، والآن هناك خشية مبررة من رحيل موسيالا.