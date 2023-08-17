الاتحاد يتخذ قرارات هامة .. حسم مستقبل أحمد حجازي ومصير صفقة تمبكتي!

قرارات مصيرية داخل نادي الاتحاد

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اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، قرارات مصيرية بشأن الفريق الأول لكرة القدم، على هامش الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد استهل حملة الدفاع عن لقبه، بطلًا لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي حققه الموسم الرياضي الماضي؛ بالفوز الكبير على الرائد (3-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عادل الماس، قررت الإدارة الاتحادية، "الاستغناء" عن النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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حجازي البالغ من العمر 32 سنة، تعرض لإصابة بـ"قطع كامل" في الرباط الصليبي؛ وذلك بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وكشف الماس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن أن المفاوض الاتحادي، يسعى للتعاقد مع مدافع أجنبي عالمي، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي؛ ليحل بدلًا من حجازي، خاصة بعد قرار الانسحاب من صفقة حسان تمبكتي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، "انسحاب" الاتحاد من صفقة تمبكتي؛ بعد رفض نادي الشباب، العرض المقدم للتعاقد مع اللاعب، مقابل مبلغ مالي، بالإضافة إلى إعارة عبد الرحمن العبود.

جدير بالذكر أن أندية الهلال والنصر والأهلي، دخلت في منافسة شرسة مع الاتحاد، خلال الأسابيع الماضية؛ للتعاقد مع مدافع الشباب الدولي، البالغ من العمر 24 سنة.

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